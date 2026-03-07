¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temporal en Corrientes videovigilancia Dpec
PREVENCION EN CORRIENTES

Vieron a la Policía y arrojaron una planta de marihuana

Dos jóvenes huyeron hacia un asentamiento, ante el avance del patrullero en el barrio Doctor Montaña
 

Por El Litoral

Sabado, 07 de marzo de 2026 a las 21:44

Durente recorridas en prevención de ilícitos, personal de la Comisaría 14° Urbana secuestró una planta de marihuana tras sorprender a dos jóvenes por calle Klein y Moratin del barrio Dr Montaña. 
Fue alrededor de las 2 de este sábado cuando los sospechosos, que permanecían cerca de una parada de colectivos, se dieron a la fuga en dirección al llamado "puente negro", después de advertir las luces azules del móvil policial.


Los uniformados al llegar al sitio donde estaban los sospechosos, vieron una botella plástica cortada, con una planta tipo plantín, que fue secuestrada de manera preventiva ya que todo hace presumir de que podría tratarse de cannabis sativa.
Por directivas de la Fiscalía en tuno el vegetal será sometido a los correspondientes reacitvos químicos para confirmar su especie. 

