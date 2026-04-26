La Cámara de Diputados distinguió obra histórica de Rubén Duarte y Enrique Deniri

La Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes declaró de interés, mediante la Resolución 804 del 17 de abril de 2026, la obra “Charlas entre un periodista y un historiador”, de Rubén Duarte y Enrique Deniri. El libro reúne una recopilación de diálogos televisivos entre ambos autores, centrados en la historia, la identidad y los debates contemporáneos de Corrientes y la Argentina, combinando enfoque periodístico y rigor historiográfico. La resolución fue firmada por el presidente del cuerpo, Eduardo Tassano, y refrendada por el secretario Fabrizio Abel Sartori, en el marco del reconocimiento institucional a producciones culturales relevantes.

La resolución precisa que la obra reconocida es autoría de Rubén Duarte y Enrique Deniri, y que consiste en una recopilación de diálogos televisivos entre ambos. En su articulado, el documento también dispone que la resolución sea refrendada por el secretario de la Cámara, Fabrizio Abel Sartori, y establece las formalidades administrativas de comunicación y archivo, conforme al procedimiento legislativo vigente.

El reconocimiento legislativo se vincula con la relevancia cultural de la publicación, que reúne una serie de conversaciones centradas en la historia, la política y la identidad correntina. El libro, editado por Editorial D, fue presentado como una obra que traslada al formato escrito una dinámica de intercambio oral sostenida a lo largo del tiempo en el ámbito televisivo, conservando el carácter dialógico como eje estructural.

Contexto y contenido de la obra

La publicación propone un recorrido por diversos temas vinculados a la historia de Corrientes y de la Argentina, abordados desde el intercambio entre el periodismo y la investigación histórica. En el prólogo, la abogada y periodista Inés Isabel Bobadilla define el libro como «un mano a mano entre el pasado y algo del presente», y lo describe como una «sociedad literaria» que combina «historia y filosofía». Estas caracterizaciones introducen el enfoque conceptual de la obra, centrado en el diálogo como herramienta de construcción del conocimiento.

Los contenidos incluyen referencias a elementos constitutivos de la identidad correntina, tales como el puerto como espacio de intercambio, la lengua guaraní como raíz cultural, el federalismo como expresión política y la educación como pilar de la vida pública. A su vez, se incorporan discusiones sobre procesos contemporáneos, como las transformaciones tecnológicas y los debates del siglo XXI, integrando pasado y presente en una misma línea interpretativa.

Entre las figuras históricas abordadas se encuentran José de San Martín, Domingo Faustino Sarmiento y Hipólito Yrigoyen, cuyas trayectorias son analizadas en el marco de los procesos políticos y sociales que atravesaron sus respectivas épocas. Asimismo, se examinan episodios como la Guerra de la Triple Alianza y el Congreso Provincial de 1821, integrando datos históricos con interpretaciones que buscan contextualizar los acontecimientos.

Memoria histórica

El libro articula su desarrollo en torno al concepto de conversación como espacio de producción de sentido, donde las preguntas y respuestas permiten vincular hechos históricos con problemáticas actuales. En ese marco, se abordan temas como elecciones, democracia, universidad, seguridad, liderazgo e inteligencia artificial, evidenciando una intención de proyectar el análisis histórico hacia los desafíos contemporáneos.

El Archivo General de la Provincia de Corrientes ocupa un lugar central como fuente y símbolo del trabajo historiográfico presente en la obra. La referencia a este ámbito institucional subraya la importancia del acceso a documentos y registros en la construcción de una narrativa histórica rigurosa, que dialoga con el presente sin perder sustento empírico.

La estructura del libro, basada en encuentros sucesivos, permite construir una visión acumulativa del tiempo histórico, entendido no como una secuencia lineal, sino como una red de relaciones entre actores y contextos. Esta perspectiva favorece la comprensión de los procesos históricos como fenómenos complejos, atravesados por múltiples dimensiones.

Trayectoria

Rubén Duarte, nacido el 20 de junio de 1960 en Corrientes, desarrolló una extensa trayectoria como periodista, escritor y empresario de medios. Su labor incluyó participación en diarios, radios y canales de televisión en distintas provincias argentinas y en Paraguay, así como el desempeño de funciones públicas vinculadas a la comunicación institucional. Es fundador del Círculo de Comunicadores Sociales de Formosa y de la Asociación Iberoamericana de Prensa, y actualmente dirige emprendimientos periodísticos propios.

Por su parte, Enrique Deniri es profesor, licenciado y doctor en Historia, con una trayectoria académica de más de tres décadas en distintos niveles educativos. Autor de 25 libros y numerosos artículos, se desempeña como presidente de la Junta de Historia de la Provincia de Corrientes y director ad honorem del Archivo General desde 2012. Su actividad incluye participación en instituciones académicas nacionales e internacionales vinculadas al estudio histórico.

La confluencia de ambas trayectorias en “Charlas entre un periodista y un historiador” da lugar a una obra que combina el rigor de la investigación histórica con la dinámica del periodismo, proponiendo un formato accesible para el público general sin resignar profundidad analítica.

El reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados refuerza el valor institucional de la publicación, en tanto contribución al patrimonio cultural de la provincia y herramienta de difusión del conocimiento histórico.