Corrientes: notable recuperación del basquetbolista que sufrió un accidente en un partido

El basquetbolista de la categoría U17 del Club Pingüinos evoluciona favorablemente tras el fuerte golpe que sufrió durante un partido en la ciudad de Corrientes, así lo confirmó su mamá.

El hecho ocurrió el pasado sábado 18 de abril, durante un encuentro oficial frente al Club Alvear, cuando el joven intentaba convertir una bandeja y colisionó con otro jugador, sufriendo un fuerte impacto en la cabeza y el cuello.

Tras la caída, perdió el conocimiento y comenzó a convulsionar, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

Actualmente, permanece internado en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, donde su evolución genera alivio en su entorno.

“Es increíble la recuperación”

Su madre brindó detalles alentadores sobre su estado: “Hoy está sentado en la cama hablando, es increíble. Comió solo, tomó su desayuno solo, habló con el médico”, expresó.

Además, indicó que ya le retiraron el cuello ortopédico y que el joven solo utiliza una cánula de oxígeno de bajo flujo. “Los kinesiólogos no pueden creer. A seis días no pueden creer la recuperación tan rápida que tuvo”, agregó en declaraciones a Radio Sudamericana.

También destacó que el adolescente ya pudo levantarse, realizar ejercicios y mantener conversaciones con normalidad, lo que evidencia una evolución muy positiva.