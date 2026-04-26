Distinguen al oftalmólogo José Arrieta como Personalidad Destacada de las Ciencias Médicas

El oftalmólogo de la selección argentina, José Arrieta, que tiene su centro de salud en Corrientes, fue distinguido como "Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". En un recinto colmado de público, se destacaron las presencias del embajador de la República de Turquía en la Argentina, Ömür Budak; el ministro encargado de negocios de la Embajada de la República Checa, Filip Kanda; familiares, amigos, personalidades del ámbito académico, pacientes y colegas. También se proyectó un video con saludos de pacientes de varios países y deportistas de diversas disciplinas, y se leyó una carta del decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, Roberto Miatello, celebrando la distinción.

Verónica Varano, modelo, actriz y paciente de Arrieta, sostuvo que: “Es un honor celebrar hoy al doctor José Arrieta. Más allá de sus títulos y logros, hoy nos convoca su mirada. Su trabajo impacta en la salud visual y, sobre todo, en la calidad de vida. José es un profesional que aborda la salud desde una perspectiva integral”.

Karina Silva Miranda, bibliotecaria, docente y paciente del homenajeado, aseguró: “Quiero agradecer al doctor Arrieta por su acompañamiento en estos últimos 15 años. Hace trece años me operó de un glaucoma congénito, una cirugía que no podía pagar. Un primero de mayo me operó gratuitamente y me permitió volver a ser madre. En un mundo donde todo parece tener precio, usted demostró que la vocación y la empatía no se cotizan. Gracias eternas”.

Damián Pérez, director ejecutivo de Arrieta Visión, indicó que: “Estamos reconociendo a alguien que ha logrado un impacto real en las personas, más allá de trayectorias y logros médicos y profesionales. En el vínculo con los pacientes es donde aparece nuestro doctor, José Arrieta, porque no solo trabaja en procesos médicos, se ocupa de las historias de vida. Historias que son más que resultados, son calidad de vida, son nuevas oportunidades”.

José Arrieta, muy emocionado, agradeció a la diputada Patricia Glize y a Carolina Estebarena: “Estoy acostumbrado a hablar en congresos médicos, pero esto es otra cosa… no hay forma de hacer un discurso… solamente dar las gracias”. Y un poco más adelante agradeció a compañeros de facultad, a maestros y directores de becas, a quienes lo ayudaron desde el principio y “a todos los que en la clínica aportan su granito de arena para que cada paciente se sienta apoyado desde el corazón, más allá de los resultados médicos”.