Corrientes: un hombre roció a su sobrina con combustible y la prendió fuego

Un brutal hecho de violencia se registró en la ciudad de Goya, donde una mujer de 28 años fue atacada por su propio tío, quien la roció con un líquido inflamable y la prendió fuego dentro de su vivienda.

La víctima, identificada como Irina Segovia, fue sorprendida mientras se bañaba en su casa, ubicada sobre avenida Mazzantti al 200 aproximadamente.

Según las primeras averiguaciones, el agresor, un hombre de apellido Fernández, de unos 40 años, habría arrojado aguarrás en la puerta del baño antes de iniciar el ataque.

Tras el hecho, la joven intentó refugiarse en el baño, pero no logró evitar las llamas.

Ante esto, fue asistida por familiares y trasladada de urgencia al Hospital Regional Dr. Camilo Muniagurria, donde permanece internada con quemaduras, aunque con evolución favorable.

Detenido y bajo investigación

Por el caso, efectivos de la Policía de Corrientes procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien actualmente se encuentra alojado en la Comisaría Cuarta.

De acuerdo a información inicial, existían antecedentes de violencia y una restricción perimetral ya vencida, lo que habría sido aprovechado por el agresor para concretar el ataque.

Podrían imputarlo por tentativa de homicidio

La causa es investigada por la Justicia, que analiza agravar la imputación de “lesiones graves” a tentativa de homicidio, debido a la extrema violencia del hecho. El fiscal interviniente cuenta con un plazo de tres días para definir la situación procesal del acusado.

Por el vínculo entre víctima y agresor, el caso podría ser encuadrado como violencia de género, lo que suma gravedad al episodio.