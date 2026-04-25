River sufrió pero se recuperó y venció como local a Aldosivi

River sufrió más de la cuenta para derrotar a Aldosivi, el único equipo que no ganó en el Apertura, y recuperarse después de lo que que la derrota en el superclásico.

El Millonario le ganó este sábado como local al conjunto marplatense 3 a 1 en un partido correspondiente a la 16ta. fecha y que le permitió consolidarse en la segunda ubicación de la Zona B de la Liga Profesional de Fútbol.

Giuliano Galoppo abrió el marcador para River a los 39 minutos del primer tiempo. Los otros goles llegaron en el segundo período. A los 27 empató Tomás Fernández para Aldosivi. Mientras que a los 37, Facundo Colidio puso el 2 a 1 para el local. En el séptimo minuto adicional, Kendry Páez estableció el 3 a 1 final.

En el equipo de Eduardo Coudet fue titular Maximiliano Salas, cuestionado por la parcialidad local, y en el complemento ingresó Juan Cruz Meza.

El Millonario volverá a jugar el próximo jueves desde las 21:30 (hora argentina) contra RB Bragantino por la tercera jornada de la fase de grupos en la Copa Sudamericana y el próximo fin de semana cerrará la Fase Regular del Torneo Apertura ante Atlético Tucumán con día y hora a confirmar.

Por otro lado, Aldosivi sigue sin ganar en el Torneo Apertura, ocupa el anteúltimo lugar de la Zona B con siete puntos, por delante del Estudiantes de Río Cuarto (5), y sigue en zona de descenso. Finalizará el calendario de este semestre ante Independiente Rivadavia en Mar del Plata.

Perdió Tigre

Sarmiento pegó en el arranque y logró derrotar 1-0 a Tigre por la 16ta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026, encuentro crucial en la lucha por los últimos puestos de clasificación a los octavos de final. El temprano gol de Pablo Magnín, que desvió un remate de Nicolás Pasquini, alcanzó para el equipo de Facundo Sava, que entrará a la última jornada de competencia con chances. Con esta caída, la crisis del Matador llega a doce encuentros sin conocer la victoria, una dura racha que le impide aprovechar el tropiezo de Racing y meterse en la zona de Playoffs.

Para hoy

Los partidos que se jugarán este domingo en la continuidad de la fecha 16 del torneo Apertura de la Liga Profesional son los siguientes:

15.00 Independiente Rivadavia - Gimnasia de Mendoza.

17.30 Newell´s - Instituto.

17.30 Belgrano - Gimnasia (LP).

20.00 Atlético Tucumán - Banfield