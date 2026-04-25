Pamela Pombo denunció a un exjugador de rugby por violencia de género

Pamela Pombo fue entrevistada el viernes por Yanina Latorre. Además del relato de la ex mediática sobre la violencia que sufrió por parte de su ex, el exrugbier Patricio Albacete, mostró un video íntimo que causó mucha conmoción en el estudio donde se ven escenas de tensión entre la pareja.

En las imágenes se escucha claramente al hombre insultando a su pareja y amenazándola con seguir golpeándola. “Hija de mil p..., deja eso ahí ”, gritaba el exrugbier, mientras la agarraba y amenazaba de forma escalofriante.

"Dejé mi casa hace tres días. Desde septiembre tengo discusiones con mi ex. Me casé en junio. Escaló mucho con la violencia. Yo pensé que me moría”, reveló en el ciclo de América, abriendo su corazón sobre los instantes de pánico que soportó en los últimos meses. Cabe recordar que estaban juntos desde 2023 luego de conocerse en un gimnasio.

En una sección particularmente conmovedora de su testimonio, ahondó en las causas que la impulsaron a mantener la relación pese a los obstáculos, exponiendo la complejidad del escenario que enfrentaba. “No me separé antes por miedo, las ganas de mantener la relación. Hicimos terapia de pareja”, expresó, con una mezcla de dolor y angustia.

A raíz de su denuncia, el caso cobró una gran repercusión pública y ubicó en el foco mediático a su excompañero y exintegrante de Los Pumas. El caso avanza en el ámbito judicial con acusaciones de extrema gravedad.

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