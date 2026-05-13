Vientres Braford de Mercedes: 25 remates aportando genética al país

Con una oferta de casi 1.000 vaquillonas y vacas preñadas, el pasado viernes se realizó la 25° edición del Remate Especial de Vientres Braford de las cabañas El Rocío, de Copra SA, Santa Irene, de Ganagrin SA, y Santa Clara y Yuquerí, de Urioste. En el predio ferial de la Sociedad Rural de Mercedes, y con el martillo a cargo de la firma Colombo y Magliano, una venga ágil y con muy buenos valores dejó nuevamente plasmada la importancia del remate para la ganadería y para la raza Braford, con compradores de distintas provincias argentinas.

Una edición especial de este remate se vivió el viernes en el predio ubicado sobre la avenida Atanasio Aguirre, en la ciudad de Mercedes. Por 25° edición ininterrumpida, las cabañas realizaron su encierre de vaquillonas Braford preñadas, con una oferta que año a año se supera en calidad. Un gran número de productores, proveedores, personal de las estancias, clientes y amigos de las cabañas, se hizo presente en el local feria para las “bodas de plata” de este remate.

Previo al inicio de la subasta, hubo reconocimientos a las cabañas por parte de la Asociación Braford Argentina, el Municipio de Mercedes y también de la firma Colombo y Magliano. Cabe señalar, que las tres empresas ganaderas y la firma consignataria llevan adelante este remate conjunto desde hace 25 ediciones, que se realizaron de manera ininterrumpida, incluso en el año 2020, y en medio de las medidas de aislamiento por el Covid, el remate se realizó de manera virtual.

“Son 25 años en los que el país y la ganadería han pasado por muchas cosas: crisis económicas y financieras, inundaciones, sequías, aftosa; creo que es el primer año que al remate lo hacemos en un muy buen momento de la ganadería”, resumió Luis Otero Monsegur, titular de la cabaña Santa Irene, de Ganagrin.

La venta fue ágil de principio a fin. Y tuvo una oferta para todo tipo de necesidad: desde ejemplares superiores con perfil de donante, hasta lotes para rodeos comerciales. “Es un remate que llegó a tener 3.000 vientres preñados en venta; y si bien la oferta hoy es menor, creo que fue parte de la evolución del evento”, comentó José Aranda, titular de cabaña El Rocío, de Copra SA.

El primer lote en salir a pista fue una vaquillona individual de la cabaña Santa Irene, que la empresa puso en venta el 50% del animal, y donde tras una importante puja fue vendido a otra cabaña de la provincia de Córdoba en $27 millones. El segmento de hembras preñadas Premium cerró con un promedio de $5.824.490.

Con Juan Pedro Colombo y Hernán Vassallo en el martillo durante todo el remate, el desarrollo de las ventas fue muy ágil y con muchos compradores, tanto entre el público presente como otros tantos productores que siguieron el remate a través de streaming.

Fueron pasando luego los lotes de vaquillonas preñadas registradas, y la última categoría en salir a pista fueron las vacas preñadas de segundo servicio. Tras poco más de dos horas reloj, el remate finalizó con gran fluidez y con el objetivo nuevamente cumplido de haber vendido la totalidad del encierre a 31 compradores de distintas provincias argentinas.

“Un muy buen remate en una edición especial; hace 25 años que acompañamos a estas tres cabañas para este remate y es un evento que fue evolucionando y donde se han vendido vaquillonas Braford a distintos puntos del país en todos estos años; hoy no fue la excepción, se vendió todo y creo que muy bien”, comentó Juan Pedro Colombo, uno de los martilleros del evento.

De esta manera cerró la edición “de plata” del Remate de Vientres Braford de Mercedes, un remate que durante 25 ediciones vendió más de 60 mil cabezas a todo el país, con lotes que han aportado al mejoramiento ganadero de distintos establecimientos y cabañas.