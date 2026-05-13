Donación de órganos: Corrientes realizó un desfile solidario para asistir y concientizar

Corrientes volvió a posicionarse como una de las provincias referentes en donación y trasplantes de órganos durante un evento solidario realizado este martes en el Club de Regatas . La actividad reunió a funcionarios, artistas e instituciones con el objetivo de fortalecer la concientización y colaborar con pacientes sin recursos.

Fundación Argentina de Trasplante Hepático

El desfile show fue organizado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Corrientes (Cucaicor) junto al grupo Fashion Top. La recaudación será destinada a la Fundación Argentina de Trasplante Hepático (Fath), que asiste a personas del interior que deben permanecer en Buenos Aires por tratamientos médicos.

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, destacó el trabajo conjunto que se realiza para promover la donación de órganos en la provincia. Además, señaló que Corrientes logró ubicarse entre los primeros lugares del país por cantidad de donantes.

La secretaria de la Fath, Oriana Lonero, explicó que la fundación brinda alojamiento y contención a pacientes que viajan desde distintas provincias. Según indicó, muchas familias llegan a la Capital Federal sin recursos para afrontar estadías prolongadas por consultas o intervenciones quirúrgicas.

Trabajo de concientización

El director del Cucaicor, Héctor Álvarez, remarcó la importancia de continuar fortaleciendo la cultura de la donación de órganos, tejidos y células. En esa línea, recordó que el programa “Red Donar” cumple 30 años de trabajo junto al Ministerio de Educación en escuelas correntinas.

El evento incluyó la participación del cantante Ricardo Dimas y distintas presentaciones artísticas. También hubo desfiles de moda, espectáculos de ballet, folclore y comparsa.

Desde la organización señalaron que los fondos recaudados permitirán sostener el acompañamiento integral a pacientes con patologías graves. El objetivo principal es colaborar con necesidades básicas y alojamiento durante tratamientos complejos fuera de la provincia.