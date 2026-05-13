Los de Imaguaré regresan al Teatro Vera para celebrar sus 49 años de historia

El grupo emblema de la nación chamamecera celebra 49 años de camino recorrido.

Para festejar este nuevo aniversario, regresan al Teatro Oficial Juan de Vera con un espectáculo que busca conectar con el corazón de su público a través de un repertorio que equilibra la nostalgia de sus clásicos con la frescura de sus nuevas composiciones.

"Viva el Chamamé": la historia en canciones

Durante la función, el grupo presentará oficialmente las obras de su reciente material discográfico titulado “Viva el Chamamé”.

Este trabajo, gestado entre 2023 y 2024, reúne 12 canciones que ofrecen nuevas versiones de temas históricos, manteniendo la esencia y el ritmo que caracteriza al estilo de la familia Cáceres.

Tras agotar funciones en Resistencia, Posadas y Buenos Aires, la gira de invierno hace escala obligada en la capital correntina.

Formación y elenco

Bajo la dirección general de Julio Cáceres, la formación que subirá al escenario del Vera está compuesta por:

Voces y Recitado: Julio Cáceres, Nicolás Cáceres (producción artística) y Federico Cáceres.

Músicos: Juan Carlos Mora (piano), Sergio Carballo (guitarra), Juan Manuel Velázquez (acordeón), Patricio Hermosilla (dirección musical), Pablo Balbuena (bajo) y Genaro Escalante (guitarra).

Información sobre entradas

El espectáculo está programado para el sábado 4 de julio a las 21.