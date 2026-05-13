La reacción de Marley tras los comentarios de Florencia Peña sobre Santiago del Moro

La polémica que comenzó tras las declaraciones de Florencia Peña sobre los Premios Martín Fierro y Santiago del Moro sigue sumando repercusiones. En esta oportunidad, quien decidió hablar públicamente fue Marley, que visitó Los profesionales de siempre y se refirió al tema.

Durante la entrevista, el conductor aclaró que nunca tuvo intención de alimentar una rivalidad mediática y explicó cómo vivió el revuelo que se generó alrededor de sus nombres. "Florencia tiró que le parecía que estaba mal, pero también está mal que hay un montón de gente que no se incluye. Fue una opinión de Flor, pero me la tiran a mí", expresó.

Al ser consultado puntualmente por Del Moro, Marley intentó bajarle el tono a la situación y dejó en claro que no existe ningún enfrentamiento personal. "Se hace una guerra eterna y a mí no me pasa nada con él. No tengo el más mínimo problema", aseguró.

Con el humor que lo caracteriza, también habló de cómo atraviesa este tipo de controversias mediáticas. "Yo tengo el ego bastante bien ubicado y no me enojo con nadie, ni con APTRA", comentó entre risas.

De todos modos, reconoció que el vínculo con el conductor de Gran Hermano no es especialmente cercano. "No me ha saludado cuando he ido al programa. Debe ser el carácter de él porque nunca me peleé, no tengo un problema con él. Quizás es un tema de que está apurado", señaló.

En medio de la charla, la cronista recordó un momento que había llamado la atención durante la última entrega de los Martín Fierro, cuando Del Moro evitó saludarlo pese a que Marley estaba sentado junto a Susana Giménez. Lejos de mostrarse molesto, el conductor respondió con ironía: "Ahora con lo que se está armando, no le va a quedar otra que saludarme, creo que ahora me va a saludar primero".

Antes de cerrar, Marley volvió a remarcar que no existe enojo de su parte y hasta contó cómo vivió aquel episodio en la ceremonia. "Estaba al lado de Susana ese día y por eso me causó gracia. Fue ella que me dijo que no me saludó, pero no sé por qué. No tengo problema, no me cae mal", concluyó.

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