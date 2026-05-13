Georgina Barbarossa se quebró al hablar de los recortes a la educación pública



En la previa de la Marcha Federal Universitaria de este martes 12 de mayo, Georgina Barbarossa expresó su preocupación por la situación de las universidades públicas y apuntó contra los recortes presupuestarios en educación y ciencia impulsados por el Gobierno de Javier Milei.

La movilización, convocada por organizaciones estudiantiles y gremios docentes, se realiza en Plaza de Mayo y distintos puntos del país para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en agosto del año pasado.

Georgina Barbarossa defiende la educación pública

Desde su programa A la Barbarossa, la conductora se mostró visiblemente emocionada al introducir el tema. “Hoy es un día muy importante porque hoy es la marcha, que ya la habíamos hecho, por las universidades públicas”, expresó.

Durante su descargo, Georgina destacó la importancia histórica de las universidades estatales en la formación de profesionales y científicos argentinos. “Si en algo nos hemos destacado en la vida es por la cantidad de genios que han estudiado en las universidades públicas. Todos nuestros premios Nobel han estudiado en la universidad pública. La gente del Conicet. ¿Por qué recortan ahí?”, cuestionó.

Además, remarcó las dificultades económicas de muchas familias para acceder a instituciones privadas y defendió el valor de la educación pública. “¿Saben la cantidad de gente de todo el país que no puede pagar la educación privada? Toda la vida nos hemos destacado en el mundo por la universidad y la educación”, sostuvo.

Conmovida hasta las lágrimas, la conductora también dejó un mensaje dirigido al Ejecutivo nacional. “Me da mucha tristeza lo que está pasando, amo mi país. Le pido al Gobierno un poco de sensibilidad porque no podemos tener las universidades así”, manifestó. Finalmente, cerró con una frase contundente: “Estoy enojada y me indigna”.

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