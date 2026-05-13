Flor Vigna preocupó al revelar un delicado diagnóstico de salud: "Me anunció la muerte"

Flor Vigna encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir públicamente el complicado momento de salud que atraviesa. A través de un challenge viral de TikTok, la artista decidió hablar con total honestidad sobre un diagnóstico médico que recibió recientemente y que la afectó profundamente.

La confesión llegó después de que se realizara distintos estudios médicos previos a su participación en el Supernova Génesis 2026, el importante evento de boxeo realizado en México donde finalmente logró consagrarse campeona.

En medio de la tendencia viral, donde distintas personas cuentan experiencias difíciles detrás de situaciones que aparentan ser exitosas o admirables, Flor abrió su corazón y sorprendió con una revelación inesperada: “Me hice una tomografía y me salió que tengo un quiste en la cabeza”.

La cantante explicó que uno de los momentos más duros fue la manera en que recibió la noticia. Según contó, el profesional que la atendió fue extremadamente brusco al comunicarle el diagnóstico. “Encima el doctor cero tacto, me lo tiró de una, pesimista, me asustó con mi vida, me anunció la muerte”, expresó, todavía conmocionada por la situación.



A pesar del impacto emocional que le generó el episodio, Flor intentó transmitir tranquilidad y aseguró que enfrenta este proceso con optimismo y confianza. “Obviamente no va a pasar eso. Creo mucho en mí y lo voy a revertir”, afirmó con firmeza.

Sin embargo, reconoció que el tratamiento implicará varios cambios importantes en su vida cotidiana. Según explicó, deberá continuar con controles médicos, realizar nuevos estudios y reorganizar completamente sus prioridades para enfocarse de lleno en su bienestar físico y emocional.

Además, dejó entrever que atravesar esta situación también representa un desgaste económico y mental importante, mientras intenta sostener sus proyectos laborales y personales al mismo tiempo.

Pero la artista no solo habló sobre salud. Durante el mismo video también hizo una profunda reflexión sobre sus experiencias amorosas y la manera en que suele vincularse cuando está en pareja.

“Siempre, no importa cuál haya sido la relación, yo fui la del proceso”, confesó al analizar cómo vivió sus romances a lo largo de los años.

Luego profundizó sobre la intensidad con la que atraviesa sus vínculos sentimentales: “Cuando estoy enamorada me empieza a agarrar una especie de fascinación. No puedo evitarlo, yo tengo que saber que es una parte de mi personalidad”.

Finalmente, Flor cerró con una frase que rápidamente se viralizó en redes y despertó todo tipo de comentarios entre sus seguidores: “Me gusta cumplirle los sueños a mi macho y volverme como una especie de hada madrina. Lo acompaño en todo ese proceso, le doy todo lo que tengo y después ya saben el final”.

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