Corrientes: operativo policial terminó con 20 demorados en un barrio de capital

La Policía de Corrientes informó que el martes realizó un operativo en ciudad Capital que terminó con la detención de 20 personas, el secuestro de motocicletas y un arma blanca.

Durante la tarde del martes 12 de mayo, efectivos de la Comisaría XVII Urbana lideraron un dispositivo de prevención en el barrio Molina Punta.

El operativo contó con el apoyo de distintos grupos especiales de la fuerza, lo que permitió cubrir un amplio perímetro y realizar controles simultáneos en diversos puntos de la barriada.

Resultados del control: demoras y secuestros

Como resultado de las tareas de identificación y contralor, las autoridades informaron el siguiente balance:

Identificación de personas: se logró la demora de más de 20 jóvenes , todos mayores de edad, quienes fueron trasladados para verificar su situación legal .

Elementos incautados: en poder de algunos de los demorados se hallaron gomeras y diversos elementos punzantes (armas blancas o similares).

Vehículos: se procedió al secuestro preventivo de varias motocicletas, cuyos conductores no pudieron acreditar la propiedad o la documentación reglamentaria para circular.

Tanto los demorados como los elementos y vehículos secuestrados fueron trasladados a la sede de la Comisaría 17°. Allí se iniciaron las actuaciones correspondientes y las diligencias de rigor para determinar si los implicados poseen antecedentes o pedidos de captura vigentes.