Carreros: estiman que para fin de año un centenar de familias se sumen a la reconversión

Cerca de 80 familias ya se incorporaron al programa que promueve la reconversión laboral de carreros en la ciudad de Corrientes que lleva adelante la Municipalidad. Se espera que esta cifra alcance las 100 para fin de año. Hasta el momento rescataron más de 400 caballos.

El programa busca eliminar el maltrato animal y la erradicación de la tracción a sangre, logrando el rescate de más de 400 caballos. De este total, un centenar de animales ya ha sido liberado en campos fuera del ejido urbano, donde reciben cuidados veterinarios permanentes y viven en condiciones de libertad y bienestar.Esta iniciativa es parte de una estrategia integral que no solo protege a los equinos, sino que también transforma la realidad de los carreros mediante la reconversión laboral.

El secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, informó que “El plan busca incluir a quienes renuncian definitivamente a la actividad de tracción a sangre, entregando sus caballos y carros a cambio de apoyo para iniciar nuevos emprendimientos. Esto garantiza que el cambio sea sostenible, tanto para los animales como para las familias”.

El programa que apunta a la reconversión productiva de los ex carreros logró que las familias puedan iniciar diversos emprendimientos, desde hamburgueserías y pollerías hasta servicios de albañilería, gomería, electricidad y pintura.