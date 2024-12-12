Organizan una cena navideña solidaria para personas en situación de calle

La parroquia San Juan Bautista de Corrientes, lanzó una campaña solidaria de Navidad destinada a brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. Como parte de esta iniciativa, el próximo sábado 14 de diciembre, se organizará una cena especial con 250 porciones de arroz con pollo. Piden colaboración con algunos ingredientes.

Los organizadores forman parte del grupo Buen Samaritano, con la colecta se busca reunir los ingredientes necesarios para la preparación del menú. Entre los productos que aún hacen falta se encuentran chauchas, morrones rojos, jugo concentrado y pan.

Anabel, una de las encargadas del evento, explicó que la cena se realizará el 14 de diciembre debido a la disponibilidad de los voluntarios. Además, hizo un llamado a la comunidad para sumarse a esta iniciativa solidaria, ya sea con donaciones o como voluntarios en la organización del evento.

“La mayoría son estudiantes del interior, y esta fecha es ideal para que puedan participar y contribuir”, destacó.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo llevando sus donaciones a la secretaría de la iglesia por Gobernador Gelabert al 300, en el barrio Aldana, en el horario de 18 a 20.

Esta cena navideña busca ofrecer un plato de comida a las personas vulnerables, transmitir esperanza y acompañamiento en estas fiestas navideñas.

(VT)