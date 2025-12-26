Un policía asesinó de un disparo a un hombre al frenar una gresca en Villa Lugano

Un hombre de 45 años fue asesinado por un efectivo de la Policía de la Ciudad que le disparó a quemarropa este jueves y le provocó una herida en la zona del tórax durante un enfrentamiento en Villa Lugano. El hecho es investigado por la Justicia, que busca esclarecer las circunstancias del fallecimiento, mientras que en la fuerza porteña abrieron un sumario interno para determinar responsabilidades.

El episodio se produjo cerca de las 13 en la intersección de Chilavert y Araujo, donde intervino personal de la División Unidad Táctica de Pacificación ante un llamado que alertó sobre disturbios en el barrio 20. Según reconstruyeron fuentes policiales, al llegar a la zona, los efectivos fueron atacados por un grupo de personas con piedras y botellas, lo que incrementó la tensión en el lugar.

Frente a la agresión, los agentes intervinieron para dispersar a quienes los atacaban y, según la versión policial, emplearon material antidisturbios. Pese a estas medidas, tres efectivos sufrieron lesiones de distinta gravedad.

En paralelo, la policía detuvo a tres personas: dos hombres de 21 y 32 años y una mujer de 42, quienes recuperaron la libertad al cabo de unas horas. Durante el operativo, uno de los presuntos agresores, un hombre de 45 años, recibió una herida en el tórax —no se precisó el tipo de lesión— y fue asistido por personal del SAME. Dada la gravedad del cuadro, lo trasladaron al Hospital Piñeiro, donde falleció. La justicia espera los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, que delegó las actuaciones en la Policía Federal. A su vez, la Policía de la Ciudad entregó celulares, cámaras y los elementos antidisturbios utilizados durante el procedimiento para que sean peritados en la investigación judicial.

A nivel interno, la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos abrió un sumario administrativo para determinar la actuación del personal policial.

Por su parte, la familia de la víctima denunció un exceso en el accionar de la policía porteña y convocó a una marcha este viernes en la esquina de Cruz y Escalada para exigir justicia. “La Policía lo mató, él era un laburante”, reza en el flyer de convocatoria.

Quién era la víctima

El hombre asesinado se llamaba Gabriel González.

Era un trabajador de la construcción que buscaba que los jóvenes trabajaran con él y así poder alejarlos de las drogas", relató este viernes la legisladora porteña Vanina Biasi.

"Mi primo asesinado por la policía era un chico trabajador, nacido acá en el barrio, en la Villa 20. Era papá de Dante y Ángel, de 24 y 17 años. Re familiero", comentó Oscar Villaverde al diario Tiempo Argentino.

"En cumpleaños o reuniones familiares él siempre estaba en la parrilla haciendo el asado. Le encantaba compartir, era fanático de la pesca”, agregó.