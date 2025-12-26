Púgiles correntinos debutan como profesionales en la FAB

Boxeo de Primera cierra el 2025 este sábado en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el debut como profesionales de dos correntinos.

La montecasereña Macarena Castillo y el goyano Gastón Ortega serán parte de la velada que se podrá seguir en vivo desde las 20.30 hs. por TyC Sports Play y a partir de las 22 por TyC Sports.

Castillo (53,550 kg.), que tiene como entrenador a Daniel “Boni” Chamorro, enfrentará a Milagros Ramírez (55 kg.), pupila de Juan Martín “Latigo” Coggi. La pelea, entre dos debutantes en el campo profesional, se encuadrará en la categoría supergallo y está pautada a 4 rounds.

La púgil montecasereña tiene un extenso recorrido dentro del boxeo amateur donde logró el título provincial y nacional. Estuvo un tiempo sin actividad. Regresó y realizó varios combates para llegar con mayor ritmo a la pelea de este sábado donde el principal obstáculo será la altura de su oponente.

Por su parte, Ortega (56,950 kg.) tendrá como rival a Sergio Garvizu (58 kg.) en la categoría Gallo y también su pelea se pautó a cuatro rounds.

Ortega ganó la medalla de Oro en los Juegos Evita 2022 y después se radicó en Buenos Aires para continuar su carrera deportiva. El goyano ganó el Regional que se realizó este año en Monte Caseros, cuenta con experiencia internacional y ahora dará su primer paso en el campo profesional.

En el combate de fondo se pondrá en juego el título argentino mosca entre Micaela Milagros Luján y Carolina Ferrari. Dos de las máximas exponentes de la división se enfrentarán en una revancha del duelo que protagonizaron en septiembre de 2023.

En aquella ocasión, el triunfo fue para Luján, lo que le permitió ratificar su dominio con los títulos argentino y sudamericano supermosca.

Previamente, la puntana había logrado consagrarse campeona mundial supermosca de la FIB, cetro que defendió con éxito en dos oportunidades. En este nuevo cruce, buscará dejar atrás su reciente caída ante Ayelén Granadino en el Casino Buenos Aires, en la que fue su única presentación de este 2025.

En la esquina opuesta estará Ferrari, quien continúa en busca de su primera corona pese a haber brindado grandes actuaciones ante figuras de la talla de la propia Luján, Florencia López, Leonela Yudica y Ayelén Granadino. A sus 30 años, la porteña llega con un presente sólido: arrastra una racha de dos victorias consecutivas, ambas obtenidas durante este año.