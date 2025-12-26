Histórico en Corrientes: el agua caída este mes superó los 650 milímetros

La ciudad de Corrientes atraviesa una situación crítica a raíz de las lluvias extraordinarias registradas en las últimas semanas. Desde el 8 de diciembre hasta la jornada del jueves, cayeron entre 650 y 660 milímetros de agua, cuando el promedio mensual histórico para diciembre es de apenas 170 milímetros, según informó el subsecretario de Gestión Integral de Riesgos de la Municipalidad, José Pedro Ruiz. El pronóstico marca un alivio para estos días pero el domingo volverán las lluvias fuertes, indicó.

“Estamos completamente sobrepasados. Todas las lagunas que rodean la ciudad ya alcanzaron sus niveles naturales históricos”, explicó el funcionario, quien advirtió que la acumulación de agua mantiene en alerta a varios barrios y zonas bajas.

Actualmente, 160 personas permanecen evacuadas, asistidas principalmente en la Escuela Nº 275, y pertenecen a los barrios La Olla, San Ignacio, parte del Ponce Sur, Sapukay y Santa Rita Sur, los sectores más afectados por los anegamientos. Si bien Ruiz señaló que “la ciudad se va normalizando de a poco”, remarcó que la situación sigue siendo frágil debido a la alta humedad del suelo y al pronóstico de nuevas lluvias para los próximos días.

En cuanto a la infraestructura urbana, el subsecretario indicó que el sistema de desagües funcionó correctamente, pero que la magnitud de las precipitaciones genera nuevas complicaciones. “Estas lluvias son extraordinarias. El problema no es cuando el agua corre rápido, sino cuando queda estancada y avanza lentamente, arrastrando sedimentos, barro, arena y basura que terminan obstruyendo sumideros, cámaras y canales”, detalló. Por ese motivo, los equipos municipales deberán realizar nuevamente tareas de limpieza y repaso en los fluviales.

La emergencia también provocó inconvenientes en sectores costeros. Un tramo de la avenida Costanera, a la altura de playa Islas Malvinas y calle Quevedo, permanece con tránsito interrumpido debido a un desmoronamiento de tierra y riesgo de socavamiento, en una zona que carece de muro de contención.

Ruiz destacó además el trabajo coordinado con la Provincia, a través del Comité de Emergencia Municipal, y remarcó que la situación es inédita: “No recuerdo un registro de 660 milímetros de lluvia en un mes en la ciudad de Corrientes. Hemos tenido lluvias intensas otros años, pero no de esta magnitud ni de manera consecutiva”.

Finalmente, el funcionario pidió a la comunidad extremar cuidados y colaborar evitando sacar basura a la vía pública. “La basura flotando y entrando a las casas es uno de los principales problemas, junto con el daño material que provoca el agua dentro de los domicilios”, señaló, y aseguró que los equipos municipales continuarán en estado de alerta ante un pronóstico que “no es nada alentador”.