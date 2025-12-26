El 23 de enero vence el plazo para inscribirse y hay dudas en los clubes correntinos

La Liga Federal de básquetbol 2026 tendrá su fecha de inicio entre la última semana de febrero y la primera semana de marzo de 2026, informó la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB).

El plazo para que las Federaciones y/o Regiones de Juego presentaran formalmente la información de los equipos clasificados venció el pasado 19 de diciembre y Corrientes tiene habilitado cuatro clubes para jugar: San Lorenzo de Monte Caseros, Atlético Saladas, Pingüinos y Córdoba de Capital.

El plazo para confirmar la participación y la presentación de avales se fijó para el 23 de enero de 2026. Por el momento, San Lorenzo, actual campeón provincial (ganó el Pre Federal) expresó su intención de jugar. El resto de las entidades correntinas evalúan el costo económico para tomar una decisión.

Previamente, la CAB había reveló el precio del arancel de la inscripción con un importante incremento respecto al año pasado. La inscripción para el 2026 se estableció en 4 millones de pesos, mientras que en el 2025 estaba $2.500.000.

Desde la CAB confirmaron que los equipos inscriptos deberán contar con las categorías U11, U13 y U15 en la rama femenina, y también tener todas sus categorías de minibásquet y formativas oficialmente registradas en sus torneos de origen.

Además, los requisitos de infraestructura y comunicación para las instituciones participantes también serán de cumplimiento obligatorio.

En tanto que los planteles de La Liga Federal 2026 podrán estar compuestos por 5 jugadores mayores, 5 jugadores U21 (2005 – 2006) y 2 juveniles (2007 en adelante).

Con esa intención, confirmó la continuidad de su entrenador Javier Skiarski (foto).

Los otros tres clubes de Corrientes todavía no tomaron una decisión. El elevado costo económico que demanda jugar el torneo abre un interrogante entre los dirigentes que buscan el apoyo necesario, estatal y privado, para poder estar en la tercera categoría del básquetbol profesional nacional.