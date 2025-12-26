Inundaciones en Corrientes: más de 120 departamentos afectados en el barrio Santa Rosa

A causa de las inundaciones en Corrientes, 120 departamentos ubicados en la zona de los monoblocks del barrio Santa Rosa resultaron perjudicados por el ingreso de agua. Hubo pérdidas materiales totales en muchos casos, según informaron vecinos del lugar.

En este momento no hay suministro eléctrico ni agua potable, mientras se evalúan los daños ocasionados por el anegamiento, señalaron vecinos a El Litoral.

Temporal histórico

La situación se enmarca en un escenario climático excepcional. Desde el 8 de diciembre hasta este jueves, se registraron entre 650 y 660 milímetros de precipitaciones, cuando el promedio histórico mensual para diciembre es de 170 milímetros, según datos brindados por la Subsecretaría de Gestión Integral de Riesgos del Municipio.

En este contexto, unas 160 personas permanecen evacuadas y alojadas en la Escuela Nº 275. Corresponden a los barrios La Olla, San Ignacio, parte del Ponce Sur, Sapucay, Santa Rita Sur y Santa Rosa, entre los más afectados por los anegamientos.