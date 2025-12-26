“Regalo de Navidad”: Trump ordenó atacar a Estado Islámico en Nigeria

Luego de dar la orden para bombardear campamentos del Estado Islámico (ISIS) en Nigeria, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que todo se trató de un "regalo de Navidad", ya que el ataque se produjo precisamente el 25 de diciembre.

Trump reveló que el ataque estaba originalmente previsto para el miércoles 24, pero que decidió posponerlo por motivos simbólicos. "Iban a hacerlo antes", dijo el republicano. "Y yo dije: 'No, vamos a hacerles un regalo de Navidad'...", añadió.

En una entrevista con el sitio estadounidense POLITICO, aseguró que la maniobra fue efectiva: "No se lo esperaban, pero les dimos duro. Todos los campamentos quedaron diezmados".

En su post de Truth Social donde anunció el ataque, Trump ya se jactaba irónicamente del hecho: "Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúa su masacre de cristianos". La operación implicó el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un buque de la Armada estadounidense en el Golfo de Guinea.