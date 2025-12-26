Callarte, mamarracho

La senadora fueguina Cristina López, del justicialismo, presentó su queja formal contra Victoria Villarruel por el desalojo de una oficina parlamentaria. Pero al ser interrumpida por una aliada oficialista del PRO, la legisladora patagónica marcó el momento más desopilante de la sesión de este viernes: “Callata, mamarracho”, le dijo.

Cristina López pidió una cuestión de privilegio directamente contra la presidenta de la Cámara alta. Habló de un "intento de censura" y centró su discurso en una "profunda preocupación democrática", ya que -aseguró- en el Senado "reinan el autoritarismo y el abuso de poder".

Huala se sumó a los reclamos para que López no lea su moción de privilegio y sugirió que deberían cortarle el micrófono si seguía con la lectura. A la hora de la respuesta, la senadora fueguina contestó los murmullos con contundencia: "Callate, mamarracho. ¡Mamarracho!".



