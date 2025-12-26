Se aprobó el Presupuesto en el Senado

El Presupuesto 2026 para el Estado nacional se convirtió en la noche de este viernes en ley, luego de que el Senado le diera media sanción.

Con 46 votos afirmativos, 25 en contra y una abstención de la senadora Alejandra Vigo (Provincias unidas) se aprobó el primer Presupuesto de la gestión de Javier Milei, pasadas las 21,10 en la Cámara alta de la Nación.

Polémica

La sesión especial no estuvo eximida de polémica. El Artículo 30, de pauta presupuestaria para la educación, fue votado en particular pero a libro cerrado, debido a que se votó el capítulo entero que incluía los artículos que van del 11 al 32.

El peronismo, a través de Jorge Capitanich, pidió que se votara en particular y de forma nominal, pero la Presidencia del cuerpo se lo negó y alegó haber votado la hoja de ruta de la sesión en base a los acuerdos de labor parlamentaria.

Así se desató una tormenta de cuestiones de privilegio, que tuvieron voz de la oposición contraria a la imposición.

finalmente ese capítulo se aprobó con 42 votos afirmativos, contra 28 negativos y con dos abstenciones.

EN DESARROLLO.