Decoraron el parque Camba Cuá con arbolitos, luces y papá Noel

La temporada navideña inició y en Corrientes decoraron uno de los espacios emblemáticos para llenar de magia y alegría a sus habitantes y visitantes. El Parque Camba Cuá, junto a otros puntos estratégicos, se convirtió en el epicentro de esta celebración, ofreciendo un ambiente ideal para disfrutar en familia.

Con arbolitos luminosos, rincones diseñados especialmente para fotografías y una decoración festiva invitan a todos a vivir la magia de estas fechas.

La propuesta busca despertar el espíritu navideño y fomentar momentos de unión entre vecinos y turistas. Las luminarias, cuidadosamente distribuidas, aportan un toque mágico al parque, que se ilumina cada noche con la energía de esta celebración tan especial.

El fin de semana se presenta como una oportunidad perfecta para recorrer estos espacios únicos, donde la creatividad y el espíritu comunitario se combinan para generar un ambiente inolvidable. Con una programación que incluye recorridos por los principales puntos decorados de la ciudad, la iniciativa promete ser una de las más destacadas en el calendario de actividades navideñas.