Sube: desde este martes los jubilados deberán validar su identidad para viajar gratis 

Por los recientes cambios implementados en la Tarjeta SUBE a nivel nacional, en Corrientes los adultos mayores de 70 años deberán reactivar sus tarjetas para continuar disfrutando del beneficio de transporte gratuito.

Este procedimiento será obligatorio y deberá realizarse de manera presencial entre el 7 y el 22 de enero en diversos puntos de atención.

En la ciudad de Corrientes, los jubilados podrán acercarse a las delegaciones municipales a partir del 7 de enero, funcionarán en días hábiles, de lunes a viernes, en el Palacio Municipal, de 7.15 a 12.50, y en las delegaciones de los barrios Laguna Seca, 17 de Agosto y Dr. Nicolini, de 7 a 13.

En tanto que en la delegación San Martín, funcionará de 7,30 a 12.30. En estos lugares, personal capacitado los asistirá para revalidar su beneficio, así lo informó el Municipio en sus redes sociales recientemente.

Para realizar este trámite, los adultos mayores deberán presentar su último ejemplar del Documento Nacional de Identidad (DNI) y la tarjeta Sube que necesitan reactivar. Aquellos que deseen tramitar por primera vez el beneficio de dos boletos diarios gratuitos también deberán concurrir con el DNI y un plástico nuevo.

La medida busca garantizar que solo los beneficiarios reales accedan al subsidio, promoviendo una gestión más eficiente y transparente del sistema de transporte público. Sin embargo, esto genera preocupación entre algunos jubilados, quienes consideran que el trámite presencial podría representar un inconveniente, especialmente para aquellos con movilidad reducida.