En el barrio Doctor Nicolini de la ciudad de Corrientes ocurrió un hecho que mantuvo en vilo a los vecinos: quemaron basura y se produjo un incendio que alcanzó la copa de una palmera. El incidente tuvo lugar este martes por la noche cerca de las 22 horas en la intersección de las calles Bonastre y Santa Cruz.

Ante un llamado por parte de los vecinos que residen en inmediaciones, los bomberos voluntarios recibieron un aviso por el incendio. Al llegar al lugar, el personal logró controlar las llamas antes de que se extendieran a otras áreas o propiedades.

Daniel Bertorello, comandante de los bomberos voluntarios, detalló la situación a El Litoral: “Los vecinos prendieron fuego un montículo de basura cerca de la palmera, y este comenzó a subir hasta la copa”.

Afortunadamente, no hubo heridos y las llamas fueron sofocadas antes de que se propague por las viviendas.

