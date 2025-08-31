El CCU presenta la Semana Cirular

En la Sala del Sol del CCU se realizará la Semana Circular, los días 3, 4 y 5 de septiembre, entre las 18:30 y las 21:30. Durante estos tres días la esquina de Córdoba y 9 de Julio será punto de encuentro, propuesta de ferias, poesía, charlas y de compartir consciente, gratuito y abierto a todo público.

La Semana Circular busca visibilizar posibilidades, circuitos, experiencias y variantes de la economía circular, como modelo para minimizar el desperdicio y maximizar el valor de los recursos, a través de la reutilización, reparación y reciclaje de productos y materiales.

“Reutilizar, reciclar y reducir” son los ejes tomados como base para el desarrollo de los contenidos programados para estos 3 días, que contarán con diferentes ofertas:

Miércoles 3 de Septiembre:

Reutilizar- Dar una segunda vida a productos y materiales a través de la reparación, restauración o reutilización en nuevas aplicaciones.

18:30 a 21:30 FERIA CIRCULAR CON VESTUARIOS DE BAILE a cargo de Fundación Gitane @fundacion_gitane

19:30 – 21:30 La Milonga del CCU con el bibliobar

Jueves 4 de Septiembre

Reciclar- Transformar residuos en nuevos materiales o productos, cerrando el ciclo de vida de los materiales.

18:30 a 21:30 FERIA DE MODA CIRCULAR

Diseño caminante ig: @diseno.caminante

Chiquitelas ig: @chiquitelas

Desobediente ig: @feriadesobediente

Manos artesanas ig: @manos_artesanactes

Fusionart ig: @fusionart_eco

Ana quijano ig: anaquijano_

19:30 “Accesorios contemporáneos” a cargo de Gustavo Mendoza, mesa expositiva y clase abierta con los alumnos del taller de Arte Objetual

20:00 Charla: «INTRODUCCIÓN AL COMPOSTAJE: compost y abono orgánico, importancia para el ambiente y la sociedad» a cargo de la Ing. Ana Belén Pinatti docente del (CEGAE) Centro de Gestión Ambiental y Ecología de la UNNE

Viernes 5 de Septiembre

Reducir - Disminuir la cantidad de recursos utilizados y la generación de residuos desde el diseño de productos y procesos.

18:30 a 21:30 FERIA SUSTENTABLE

Sofia cosmética natural ig: @sofiasustentable

Yateieco ig: @yateieco

Salvia alquimia textil ig: @salvia.alquimiatextil

ParaTi cerámica de autora ig: @parat_i

Ahimsa aceites naturales ig: @ahimsaproductosnaturales

19:30 Charla a cargo del Programa Pueblos Indígenas de UNNE en el Día de la Mujer Indígena, recibimos a Jesica Chará Artesana y Referente Qom

20:30 Ronda de intercambio entre el taller de Poesía Koeyu y Karen Pastrana @karenpastranahh Rapera, Música, Educadora Popular Del Abya Yala. Pertenece a la primera generación de mujeres raperas en Argentina, integrando durante más de 15 años el grupo musical «Actitud maria marta», reconocido por su fuerte compromiso con organizaciones sociales y con diversos organismos de derechos humanos.

En el marco de la semana circular también se realizará un curso intensivo de Customizado a cargo de la profesora Silvia Nuñez. El mismo es con inscripción previa, gratuito para los alumnos de la Unne y arancelado para otros interesados. También habrá exposición de los trabajos realizados durante el primer cuatrimestre en el curso “Reinventa tu Armario” que estuvo a cargo del Diseñador correntino Urish.

