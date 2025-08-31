¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

El CCU presenta la Semana Cirular

La propuesta busca ser un punto de encuentro, propuesta de ferias, poesía, charlas y de compartir consciente, gratuito y abierto a todo público.

Por El Litoral

Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 12:48

En la Sala del Sol del CCU se realizará la Semana Circular, los días 3, 4 y 5 de septiembre, entre las 18:30 y las  21:30. Durante estos tres días la esquina de Córdoba y 9 de Julio será punto de encuentro, propuesta de ferias, poesía, charlas y de compartir consciente, gratuito y abierto a todo público.

La Semana Circular busca visibilizar posibilidades, circuitos, experiencias y variantes de la economía circular, como modelo para minimizar el desperdicio y maximizar el valor de los recursos, a través de la reutilización, reparación y reciclaje de productos y materiales. 

“Reutilizar, reciclar y reducir”  son los ejes tomados como base para el desarrollo de los contenidos programados para estos 3 días, que contarán con diferentes ofertas:

Miércoles 3 de Septiembre:

Reutilizar- Dar una segunda vida a productos y materiales a través de la reparación, restauración o reutilización en nuevas aplicaciones. 

18:30 a 21:30 FERIA CIRCULAR CON VESTUARIOS DE BAILE  a cargo de Fundación Gitane @fundacion_gitane 

19:30 – 21:30 La Milonga del CCU con el bibliobar 

Jueves 4 de Septiembre

Reciclar- Transformar residuos en nuevos materiales o productos, cerrando el ciclo de vida de los materiales. 

18:30 a 21:30  FERIA DE MODA CIRCULAR 

  • Diseño caminante ig: @diseno.caminante
  • Chiquitelas ig: @chiquitelas
  • Desobediente  ig: @feriadesobediente
  • Manos artesanas ig: @manos_artesanactes
  • Fusionart  ig: @fusionart_eco
  • Ana quijano  ig: anaquijano_

19:30 “Accesorios contemporáneos” a cargo de Gustavo Mendoza, mesa expositiva y clase abierta con los alumnos del taller de Arte Objetual 

20:00 Charla: «INTRODUCCIÓN AL COMPOSTAJE: compost y abono orgánico, importancia para el ambiente y la sociedad» a cargo de la Ing. Ana Belén Pinatti docente del  (CEGAE)  Centro de Gestión Ambiental y Ecología de la UNNE 

Viernes 5 de Septiembre

Reducir - Disminuir la cantidad de recursos utilizados y la generación de residuos desde el diseño de productos y procesos. 

18:30 a 21:30  FERIA SUSTENTABLE 

  • Sofia cosmética natural ig: @sofiasustentable
  • Yateieco ig: @yateieco
  • Salvia alquimia textil  ig: @salvia.alquimiatextil
  • ParaTi cerámica de autora ig: @parat_i
  • Ahimsa aceites naturales ig: @ahimsaproductosnaturales

19:30 Charla a cargo del Programa Pueblos Indígenas de UNNE en el Día de la Mujer Indígena, recibimos a Jesica Chará  Artesana y Referente Qom 

20:30 Ronda de intercambio entre el taller de Poesía Koeyu y Karen Pastrana @karenpastranahh  Rapera, Música, Educadora Popular Del Abya Yala. Pertenece a la primera generación de mujeres raperas en  Argentina, integrando durante más de 15 años el grupo musical  «Actitud maria marta», reconocido por su fuerte compromiso  con organizaciones sociales y con diversos organismos de  derechos humanos.

En el marco de la semana circular también se realizará un curso intensivo de Customizado a cargo de la profesora Silvia Nuñez. El mismo es con  inscripción previa, gratuito para los alumnos de la Unne y arancelado para otros interesados. También habrá exposición de los trabajos realizados durante el primer cuatrimestre en el curso “Reinventa tu Armario” que estuvo a cargo del Diseñador correntino Urish.

Medios Unne

