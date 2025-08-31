Buscan a un hombre mayor de edad desaparecido en el interior de Corrientes

La Policía de Corrientes pide la colaboración de la comunidad para encontrar a un hombre mayor de edad que desapareció en Goya.

Se trata de Eusebio Oriel Aranda, de 84 años, cuya desaparición fue realizada este domingo en la Comisaría de Distrito Primera de Goya.

La última vez que fue visto, Aranda caminaba por Ruta Nacional N° 12, en inmediaciones el Camping Municipal de Santa Rosa de San Isidro, con dirección a la ciudad de Esquina.

Eusebio responde a las siguientes características físicas: 1,65 metros de altura, cabellos con canas, cortos, ojos de color marrón, contextura delgada, tez morena.

La última vez que fue visto traía puesto un pantalón negro, buzo color bordo, bocera con pico de color blanca.

Quienes puedan aportar datos ciertos que ayuden a lograr encontrarlo, pueden acercarse ante la citada Comisaría o llamar al 3777-421676; o la dependencia más cercana a su y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.