Tras tareas investigativas se recuperó un teléfono robado

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a un hombre que robó un teléfono celular en la ciudad Capital.

Efectivos de la Comisaría XIV Urbana fueron advertidos en la tarde el sábado sobre el robo de un teléfono celular, por lo cual iniciaron tareas investigativas.

Así es que se realizó un rastrillaje en la zona de influencia de la dependencia, donde se cometió el robo, hasta que se localizó con un dispositivo móvil marca Samsung, modelo A23.

Lo recuperado fue trasladado a la mencionada dependencia, donde se continúan con los trámites de rigor.