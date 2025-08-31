¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés Virgina Gallardo Elecciones
Gran Premio de Zandvoort

Fórmula 1: Colapinto terminó 11°, mejorando su rendimiento en Alpine

El piloto argentino finalizó con una mejoría en sus posiciones, a un escalón de la suma de puntos para su escudería.

Por El Litoral

Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 12:39

Tras largar en el 16° puesto, Franco Colapinto finalizó en el 11° lugar en el Gran Premio de Zandvoort de la Fórmula 1: el argentino realizó tres detenciones en boxes, tuvo un buen ritmo durante toda la carrera, protagonizó una fugaz remontada sobre el final y concluyó su participación a un escalón de la zona de puntos.

El pilarense de 22 años fue eliminado en la primera ronda de la clasificación del sábado. Sin embargo, luego de la prueba explicó que dos autos lo taparon y fue optimista respecto al domingo. En la largada, aprovechó la mala salida de Bortoleto y rápidamente le arrebató el 14° puesto a Pierre Gasly, su compañero de equipo. 

El ex Williams ingresó a boxes por primera vez en la vuelta 20, cambió sus desgastados neumáticos blandos por duros y regresó a la pista anteúltimo. Seis giros más tarde, Lewis Hamilton chocó, abandonó la competencia y provocó un auto de seguridad, que derivó en un accidente entre Carlos Sainz y Liam Lawson, ambos superados por Colapinto

Tras ganar una posición por la detención en boxes de Fernando Alonso, el criollo se estancó en el 14° lugar hasta que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes, castigado con 10 segundos de sanción), chocó de manera imprudente y destrozó la Ferrari de Charles Leclerc en la vuelta 53. Mientras el safety car rodaba en la cinta asfáltica, el bonaerense se detuvo por segunda vez, fue relegado al 15° escalón de la tabla y, en el relanzamiento, tuvo un leve roce con el Haas Esteban Ocon.

A falta de seis giros, Lando Norris abandonó el decimoquinto gran premio de la temporada por un problema en su motor y revivió las esperanzas de Colapinto: el argentino se desligó de su neumático duro, empleó el compuesto blanco, sobrepasó a Liam Lawson y a Gasly y finalizó 12°, detrás de Esteban Ocon. Finalmente, subió un lugar en el clasificador por el castigo a Antonelli.  El próximo fin de semana Colapinto tendrá revancha dado que el Gran Circo visitará el tradicional circuito de Monza, Italia

Resultado final del GP de Zandvoort 2025 de la F1

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 1:38:29.849 (72v)
  2. Max Verstappen (Red Bull) - + 1.271
  3. Isack Hadjar (Racing Bulls) - +3.233
  4. George Russell (Mercedes) - +5.654
  5. Alexander Albon (Williams) - +6.327
  6. Oliver Bearman (Haas) - +9.044
  7. Lance Stroll (Aston Martin) - +9.497
  8. Fernando Alonso (Aston Martin) - +11.709
  9. Yuki Tsunoda (Red Bull) - +13.597
  10. Esteban Ocon (Haas) - +14.063
  11. Franco Colapinto (Alpine) - +14.511
  12. Liam Lawson (Racing Bulls) - + 17.063
  13. Carlos Sainz (Williams) - +17.376
  14. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) - +19.725
  15. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - +21.565
  16. Pierre Gasly (Alpine) - +23.629
  17. Lando Norris (McLaren) - abandono
  18. Charles Leclerc (Ferrari) - abandono
  19. Lewis Hamilton (Ferrari) -  abandono

TyC Sports

