Arrancó la renovación integral de la plaza Boca Juniors en un barrio de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes inició los trabajos de refuncionalización de la plaza Boca Juniors, ubicada en el barrio Mil Viviendas, con el objetivo de mejorar el espacio público y ofrecer más opciones de recreación para las familias y vecinos de la zona.

Las tareas están a cargo de la Secretaría de Infraestructura e incluyen la instalación de nuevos kits de juegos, circuito de caminata, kits de calistenia, mobiliario renovado y la mejora integral de la iluminación, una intervención que también reforzará la seguridad del sector.

Obras integrales para un espacio muy concurrido

El secretario de Infraestructura, Mathías Cabrera, supervisó los avances y destacó que la intervención “será integral”, al detallar que se renovará todo el circuito de caminata y se incorporarán nuevos sectores para el disfrute de los vecinos.

“Se va a reemplazar todo el mobiliario: bancos, cestos de basura, y se va a mejorar la iluminación, que incrementa notablemente la seguridad de la zona”, indicó.

Cabrera subrayó la importancia de este espacio para la comunidad, ya que es un punto de encuentro de jóvenes y adultos, y recordó que en las inmediaciones funciona un club de básquet.

“Las familias que traen a sus hijos a entrenar también utilizan esta plaza mientras esperan. Es un lugar de mucha concurrencia durante la semana”, señaló.

Más de 250 espacios públicos recuperados

El funcionario remarcó que la gestión del intendente Eduardo Tassano ya lleva más de 250 espacios refuncionalizados y más de 50 plazas construidas desde cero en terrenos que antes eran baldíos.

“Estas obras fueron muy bien recibidas por los vecinos porque el disfrute es instantáneo”, afirmó, y citó como ejemplo la recientemente inaugurada plaza Mercosur, donde se observa una gran concurrencia de familias durante las tardes.

Cabrera también sostuvo que todas estas intervenciones, incluida la renovación de la plaza Boca Juniors, se ejecutan con recursos propios de la Municipalidad.

“Esto habla de la importancia de tener una política económica ordenada, porque permite planificar obras”, concluyó.