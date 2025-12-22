¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lluvia en Corrientes Dpec Corrientes
Corrientes: suspenden el transporte público por la fuerte lluvia y anegamientos

La Municipalidad informó que ya cayeron más de 91 milímetros de agua y pidió extremar cuidados. Qué otros servicios están afectados y qué recomiendan a los vecinos.

Por El Litoral

Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 09:27

La Municipalidad de Corrientes informó que, a raíz de la intensa lluvia registrada durante la mañana de este lunes, el servicio de transporte público urbano quedó suspendido de manera momentánea en toda la ciudad.

Desde el inicio del temporal ya se acumularon más de 91 milímetros de agua caída, lo que provocó la saturación de los desagües pluviales y anegamientos temporarios en distintos sectores de la capital provincial.

Recolección de residuos y línea especial

Ante este escenario, también se encuentra interrumpido el servicio de recolección de residuos, por lo que desde el Municipio solicitaron a los vecinos no sacar la basura a la vía pública, para evitar su esparcimiento y la obstrucción de desagües.

Asimismo, se mantienen habilitadas las líneas rotativas del 147, a través de las cuales los ciudadanos pueden reportar inconvenientes vinculados al temporal, como calles anegadas o problemas en el espacio público.

Desde el área de Tránsito y Defensa Civil recomendaron evitar la circulación, ya que se prevén fuertes chaparrones y lloviznas durante toda la mañana. En caso de ser necesario desplazarse, pidieron hacerlo con extrema precaución, a baja velocidad, con luces encendidas y manteniendo la distancia vehicular.

Las autoridades municipales continúan monitoreando la situación y brindarán nuevas actualizaciones en función de la evolución de las condiciones climáticas.

