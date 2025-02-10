Bomberos continúan con su campaña pero aclaran que no hay gente recolectando donaciones

Bomberos Voluntarios de Corrientes Capital continúan con su campaña para recolectar doncaciones ante los incendios pero aclaran que no hay gente en las calles recolectando los insumos.

La Asociación Civil aclaró este domingo que continúa la campaña de recolección pero con una aclaración para evitar confusiones en la comunidad.

"Esta Asociación está de Campaña para su personal de agua mineral, agua saborizada, caramelos y analgésicos para llevar a los incendios de pastizales. Aclarando que no tenemos gente en la calle recolectando las donaciones", señalaron.

Los teléfonos a disposición para más información son 3794583731 - 3794048942.

Los Bomberos Voluntarios de Capital reúnen donaciones en su cuartel ubicado en Gutemberg 2600.