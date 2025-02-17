¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

viuda negra Faustina La Libertad Avanza
viuda negra Faustina La Libertad Avanza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Tiempo

Lluvias aisladas y temperatura en ascenso: el pronóstico para Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que se pueden registrar algunas precipitaciones para las próximas horas. 

Por El Litoral

Martes, 18 de febrero de 2025 a las 08:00

El Servicio Meteorológico Nacional informó que Corrientes tendrá algunas lluvias aisladas durante este martes y habrá un aumento de temperatura.

El organismo indicó que se espera un mejoramiento temporario durante las próximas horas

Para este martes se prevé una máxima de 30 grados y algunas precipitaciones aisladas durante toda la jornada. 

Para el miércoles se mantiene el pronóstico de lluvias, pero con ascenso de temperatura, con 33 grados durante la tarde. 

El fin de semana volverá a ser muy caluroso con un intervalo térmico que rondará entre los 24 y 35 °C. 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD