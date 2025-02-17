Lluvias aisladas y temperatura en ascenso: el pronóstico para Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional informó que Corrientes tendrá algunas lluvias aisladas durante este martes y habrá un aumento de temperatura.

El organismo indicó que se espera un mejoramiento temporario durante las próximas horas

Para este martes se prevé una máxima de 30 grados y algunas precipitaciones aisladas durante toda la jornada.

Para el miércoles se mantiene el pronóstico de lluvias, pero con ascenso de temperatura, con 33 grados durante la tarde.

El fin de semana volverá a ser muy caluroso con un intervalo térmico que rondará entre los 24 y 35 °C.