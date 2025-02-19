Luego de días templados, se prevé el regreso de lluvias a Corrientes

En los últimos días el termómetro descendió en comparación a las altas temperaturas del fin de semana en Corrientes. Al principio de semana llegaron las lluvias y trajo un poco de calma, y para este jueves se prevé el desarrollo de tormentas teniendo en cuenta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Con una probabilidad del 70% durante la tarde de este jueves, se podrían desarrollar tormentas aisladas en la ciudad de Corrientes. Con predominio de vientos por el sector norte a una velocidad de 13 a 22 kilómetros por hora. Las temperaturas variarán entre los 21°C y 31°C.

Las precipitaciones podrían continuar este viernes con menor probabilidad. La temperatura podría rondar los 24°C y 31°C. Por el momento no se efectuaron alertas por tormentas fuertes.

Con el transcurso de los días se prevé un aumento de temperaturas y escasas precipitaciones.