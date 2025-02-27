Una Saps estará cerrada durante dos semanas por refacciones

La Sala de Atención Primaria de la Salud (Saps) del barrio Güemes de la ciudad de Corrientes permanecerá cerrada a partir de este viernes y por un lapso de dos semanas debido a trabajos de refacción edilicia. La decisión fue tomada por el Municipio para garantizar la seguridad de los pacientes y del personal mientras se realizan las mejoras necesarias en el edificio. Las obras podrían estar terminadas para el 14 de marzo.

Si bien la sala del barrio Güemes había sido inaugurada en 2021, nuevamente se encuentra en obras. Para asegurar la continuidad de los servicios de salud, se dispuso un refuerzo en la atención de las Saps cercanas ubicadas en los barrios Villa Chiquita y Primera Junta. Estas salas contarán con personal adicional y una ampliación de los turnos disponibles, con el objetivo de evitar inconvenientes a los vecinos de Güemes.

En las últimas horas desde las redes sociales del Municipio informaron: “La SAPS del barrio Güemes permanecerá cerrada a partir de mañana por dos semanas debido a refacciones edilicias. Para garantizar la atención de los vecinos, se reforzarán los servicios en las salas cercanas de los barrios Villa Chiquita y Primera Junta”

Por lo que, los capitalinos deberán tener en cuenta esta reorganización temporal y que, ante cualquier emergencia o consulta, acudan a las Saps de la zona. Asimismo, se espera que las refacciones concluyan en el plazo estipulado, permitiendo la reapertura de la Saps del barrio Güemes con instalaciones renovadas y mejoradas para la atención de sus pacientes.

(VT)