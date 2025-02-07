Se colocaron 125 metros lineales para que 9 familias tengan cloaca

A paso firme, la Municipalidad de Corrientes a través de la secretaría de Infraestructura lleva adelante obras para instalar conexiones cloacales en diferentes barrios capitalinos. Estas tareas se desarrollan en el marco del programa Cloaca Social, que posibilitan mejorar la calidad de vida de los vecinos y un avance significativo en el desarrollo urbano.

En este contexto, en las últimas horas se colocaron 125 metros lineales de caños troncales en el barrio Doctor Montaña, que permitirá a 9 familias contar con conexiones cloacales. Estas tareas tuvieron lugar sobre calle Gascón entre Aguirre e Hidalgo.

El subsecretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, Jorge López Monaje, destacó: “este programa tiene como objetivo principal el saneamiento ambiental y mejorar la calidad de vida de los vecinos y también que cada uno de ellos tenga un mejoramiento en el ámbito económico ya que el que tiene un pozo sabe que cuando llueve se rellena y tiene que contratar camiones atmosféricos para su saneamiento; y con la cloaca se olvida de esto y ya tiene un costo fijo a abonar a la empresa, generando un gran ahorro en su economía”.

El subsecretario sostuvo que además de los trabajos en el barrio Doctor Montaña, “en Molina Punta estamos instalando 325 metros lineales de cloaca social sobre calle Las Gardenias y proyectamos otros 200 metros por calle Aguapey; además de continuar con obras en los barrios Ponce, San Roque Este y Pirayuí”, ya que “el intendente nos hace mucho hincapié en fortalecer estas acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos y el saneamiento ambiental”, remarcó López Monaje.



Con respecto a cómo es el procedimiento para formar parte de este programa, el subsecretario recordó que “los vecinos se organizan y presentan una nota por Secretaría de Infraestructura solicitando este servicio, luego los equipos técnicos del área se contactan con ellos para una posterior visita al barrio para realizar un relevamiento y verificación que permita obtener la factibilidad de las obras por parte de la empresa concesionaria y luego se coordina la fecha de inicio de los trabajos y el municipio comienza a abrir las calles para la instalación de la red cloacal”, sintetizó.