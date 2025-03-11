Volvieron los servicios gratuitos de la "Muni en tu Barrio": cronograma completo

La Municipalidad de Corrientes regresó ese martes el primer operativo del 2025 de La Muni en tu Barrio, con áreas municipales y provinciales ofreciendo múltiples servicios y prestaciones de carácter absolutamente gratuitos.

La actividad tuvo lugar en la intersección de las calles 750 y 803 del Pirayuí Nuevo, y contó con la presencia de una gran cantidad de familias del lugar y sectores aledaños.

El jueves próximo jueves, el municipio visitará Punta Taitalo.

El secretario de Coordinación de Gobierno municipal, Hugo Calvano, fue uno de los funcionarios municipales que participó de la actividad. “Estamos empezando los operativos de este año de La Muni en tu Barrio, que es una iniciativa del equipo del intendente Eduardo Tassano, que en estos siete años se caracterizó por llevar servicios a los distintos barrios de la ciudad, en un solo día, y de manera concentrada, para que los vecinos puedan acercarse y hacer todos los trámites en un solo lugar”, señaló.

El funcionario indicó: “En estos operativos los vecinos pueden realizar diferentes trámites de servicios y también en lo que tiene que ver con la salud, es decir con todas las necesidades que tiene una familia, desde los más chiquitos al grupo familiar, de manera integral”.

“A esto le sumamos la presencia del programa Mascotas Saludables, a través del cual se puede hacer vacunar, desparasitar o castrar, tanto a perros como a gatos; y el descacharrado del sector que se visita, para contribuir entre todos a prevenir el dengue, eliminando los focos infecciosos y los criaderos de mosquitos, que son los que terminan generando el Aedes Aegypti, que es el que nos pone en riesgo de la enfermedad”, agregó.

Calvano manifestó que “durante el mes de marzo, por el Mes de la Mujer, contamos especialmente en los operativos de La Muni en tu Barrio con un equipo interdisciplinario de la Dirección de Género, brindando atención y asesoramiento gratuito, trabajando en generar contención y capacitación para que las vecinas puedan no solo conocer sus derechos, sino agotar cualquier inquietud o situación que puedan estar padeciendo”.

Por último, Calvano invitó a los vecinos a estar atentos al cronograma del operativo “que lleva a cabo todos los martes y jueves, de 8 a 12, y se difunde por la página web o redes oficiales de la Muni Corrientes”, y recordó que todos los servicios que se brindan son absolutamente gratuitos.

Al respecto, agregó que además de acceder a los servicios y prestaciones “la actividad siempre cuenta con la presencia en general del Intendente, el Viceintendente o distintos funcionarios de las áreas de Gobierno que estamos dispuestos a escuchar inquietudes que puedan tener, y de esa manera también enriquecer la tarea nuestra del día a día para poder mejorar el servicio que la Municipalidad brinda”.

El operativo de La Muni en tu Barrio continuará este jueves próximo en Punta Taitalo, mientras que la semana que viene se presentará el martes 18 en el barrio San Ignacio y el jueves 20 en el barrio Ongay. “Le pedimos a los vecinos de esos sectores o aledaños que agenden la fecha y nos esperen, siempre en el horario de 8 a 12 horas.