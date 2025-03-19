Cambio de sentido: nuevos días y horarios para estacionar en la Costanera

La iniciativa de no estacionar en los márgenes del río que inició por Costanera Norte, ahora amplía su rango. Con una prueba piloto, en el nuevo sector por Costanera General San Martín, comenzará a regir desde este sábado a las 6 hasta el lunes a las 22. El tramo comprendido entre inicia en calle San Luis y finaliza en la intersección con avenida 3 de Abril.

La Municipalidad de Corrientes llevará adelante la última prueba piloto en la Costanera General San Martín que consiste en no se podrá estacionar sobre los márgenes del río, sino sobre los parterres. La medida busca mejorar la visual del paseo costero, uno de los principales atractivos de la ciudad.

gentileza

Comprenderá toda la Costanera General San Martín, desde calle San Luis hasta la avenida 3 de Abril, y a diferencia de pruebas anteriores, esta vez la restricción será continua, sin interrupciones horarias, desde el inicio del sábado hasta su finalización el lunes por la noche.Esta iniciativa forma parte de una serie de pruebas piloto que la Municipalidad viene realizando en la Costanera. En semanas anteriores, se llevaron a cabo modificaciones similares en tramos específicos, como el comprendido entre las calles Junín y Edison, con el objetivo de evaluar el impacto en la fluidez del tránsito y la seguridad vial.

gentileza

Las autoridades municipales instan a los conductores a respetar las señales de tránsito y las indicaciones del personal encargado de coordinar el operativo. Asimismo, se recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos teniendo en cuenta estas modificaciones para minimizar posibles inconvenientes.Desde la Municipalidad de CorrientesEn el caso de avanzar, se va a trabajar con la señalética en el lugar y carteles que indiquen que se tiene que estacionar a la izquierda.Durante las primeras semanas de implementación, se realizaron consultas de opinión a los vecinos, y la respuesta fue altamente positiva. Por ese motivo, se resolvió avanzar en una prueba piloto más amplia que involucra a todo el tramo, donde eventualmente se concretaría el cambio.