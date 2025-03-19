A dos meses de su reactivación, así se encuentra la Autovía 12

Tras permanecer paralizada durante dos años, hace dos meses se reactivó la obra en la Autovía 12 de Corrientes. Los trabajos llevados adelante por Vialidad Nacional, actualmente se encuentra a la altura del kilómetro 1.028 y 1.029 (donde se ubica el desvío) con maquinaria pesada avanzan con tareas de mitigación del suelo.

gentileza

Una de las principales vías de Corrientes, se encuentra en plena ejecución desde principios de enero de este año, pero aún falta más de un año para su finalización según pudo saber El Litoral. En estos últimos días trabajan en la remoción de suelo en la zona del desvío por Club Boca Unidos hacia el barrio Pirayuí.

gentileza

gentileza

La obra consiste principalmente en la duplicación de calzada, construcción de colectoras e intersecciones a nivel y distinto nivel, desarrollada entre los kilómetros 1023 y 1036 de la Ruta Nacional 12, en su paso por la Ciudad de Corrientes.

gentileza

gentileza

En los últimos días de enero se trabajaba en la colocación de caños de cemento para desagües pluviales y luego continuaron con la construcción del paso a nivel de la calle Verona.

Se prevé que la totalidad de estos trabajos culminen para junio del 2026.

