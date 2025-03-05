La nueva forma de estacionar en Costanera Norte se extiende a los fines de semana

La semana pasada inició la prueba piloto que prohíbe el estacionamiento de vehículos sobre Costanera General San Martín, entre Padre Borgatti y Edison de la ciudad de Corrientes. A partir de este miércoles y hasta el domingo, el sector costero permanecerá cerrado al aparcamiento de vehículos para propiciar una senda peatonal para el mayor disfrute de correntinos y turistas.

La modificación del estacionamiento en zona de la Costanera Norte se extiende a los fines de semana y es por eso que desde este miércoles hasta el domingo estará prohibido

estacionar a los conductores sobre las márgenes del río, sino sobre los parterres, a 45 grados.

Así lo ratificó el subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial del municipio, Juan Acinas, quien recordó: “Estamos desplegando esta segunda semana de prueba con este plan piloto que modifica el estacionamiento del lugar tradicional, a la derecha, para que los vehículos pasen a estacionarse a la izquierda, siempre manteniendo en 45 grados y sobre el parterre central; esto es solamente la calzada que da a la ribera. Esta propuesta surge porque al correrse los estacionamientos uno puede observar tranquilamente la costanera, que es uno de los lugares más lindos que tenemos”.

Esta modificación se implementó este miércoles y jueves desde las 14.30 hasta las 21.30; el viernes de 15 a 23, y la novedad tiene que ver con extender la prueba piloto al fin de semana.

gentileza

“Este sábado, que es un nuevo día que estamos implementando, vamos a comenzar a las 15 horas y de forma ininterrumpida hasta las 22 del domingo”, precisó Acinas.

De igual manera, el personal de Tránsito estará presente para guiar a los conductores en dichos horarios, además de aportar señalética.

Consultado respecto a la opinión de los vecinos durante la primera semana de prueba, manifestó que “la mayoría nos brindó opiniones muy positivas respecto a las bondades que tiene este cambio de lado de estacionamiento. Algunos manifiestan su inquietud respecto a que no les gusta, pero no son cuestiones estructurales, por una problemática puntual o de fondo, sino son más cuestiones de costumbre”.

Acinas comentó que tras esta segunda semana de prueba, “se verá si se toma una decisión de ir implementando ya en forma definitiva, tomando como base la opinión de los vecinos, y en caso que sea así, se va a trabajar con la señalética en el lugar y con carteles indicadores que se tienen que estacionar a la izquierda, marcando también los cajones en 45 grados y también la reubicación del estacionamiento de motos”.

El subsecretario señaló: "Previamente ya hubo una reubicación de los carros gastronómicos, ahora continuamos con el estacionamiento vehicular, considerando que se trata de una buena medida y siempre consensuando con los vecinos”.

Cabe señalar que si bien esta prueba piloto se desarrolla en una zona de la costanera, de resolverse positivamente la implementación se aplicará a lo largo de todo el paseo costero.

gentileza

Sondeo tras la nueva implementación

Tal como mencionó el subsecretario, durante la primera semana de la implementación de esta prueba piloto, se realizaron consultas de opinión a los vecinos. Dicho sondeo se desarrolló del 26 al 28 de febrero, de 17 a 20.30, con más de 150 vecinos encuestados.

El 73, 5% de los encuestados eran oriundos de la Capital. El 56% respondió que visita la costanera varias veces en la semana y entre las actividades principales que realiza, un alto porcentaje manifestó “disfrutar del paisaje y la vista al río”, también “caminar o correr por el paseo” e “ir a la playa”, entre los mayores usos que le dan a “la costa”.

Consultados respecto a la importancia de la implementación de esta nueva modalidad de estacionamiento, el 77,5% se expresó “a favor”, mientras que un 11,9% “en contra” y un 10,9% “no tengo opinión”.

En cuanto a las ventajas percibidas, 69,5% opinó “mejor vista para todos los visitantes”; el 21,2% mejor circulación vehicular; 19,9% “no veo ventajas” y un 17,2% “mejora la seguridad”.



