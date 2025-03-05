Corrientes, el destino más elegido del país durante el fin de semana largo

Corrientes fue, a nivel porcentual, el destino del país más elegido durante el fin de semana largo de Carnaval, con un 100% de ocupación hotelera. Además, en la ciudad aumentó el promedio de estadía y también el gasto diario de turistas por persona.



El secretario de Turismo y Deportes municipal, Juan Enrique Braillard Poccard, señaló: “El balance del fin de semana largo fue súper positivo. La Secretaría de Turismo de la Nación nos reconoció como el destino más elegido de la Argentina, a nivel porcentual, lo que nos pone muy contentos”.



“Estuvimos con el 100% de ocupación hotelera hasta el fin de semana, haciendo algo de derrame en el Gran Corrientes, y lo más importante, promediamos el 80% de ocupación hotelera en toda la temporada de verano, superando la cantidad de gente que ha asistido a otras playas”, agregó.



El funcionario municipal indicó: “Creció la cantidad de pernocte, ya que estamos promediando entre 3 y 4 noches, y el gasto promedio por persona, ya que por día estuvimos en los 70.000 pesos aproximadamente, así que si hacemos la sumatoria de las decenas de miles de personas que han estado en Corrientes, podemos hablar de muy buenos números que impactan directamente en los bolsillos de los correntinos”.



Expresó además que “la frutilla del postre de esta temporada fue el fin de semana largo de Carnaval, ya que muchísima gente de toda la provincia y de provincias vecinas, han venido a visitar Corrientes. La síntesis está en la ocupación hotelera, que fue del 100 por ciento”.



Para finalizar, el secretario de Turismo y Deportes destacó que este crecimiento estadístico “es el fruto del trabajo de la Municipalidad de Corrientes, de estar gestionando una buena administración, espacios públicos de calidad, iluminación LED, una ciudad amigable, una ciudad segura, inclusiva, así que todo eso se ve plasmado en este 100 por ciento de ocupación hotelera que tuvimos este fin de semana largo que posiciona al destino Corrientes como una ciudad de venta y muy visitada”.