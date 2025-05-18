Por las lluvias, cuadrillas trabajaron intensamente en la limpieza de canales y sumideros

La Municipalidad de Corrientes desplegó este domingo un operativo de emergencia en distintos puntos de la ciudad debido a las intensas lluvias registradas desde la madrugada.

En total, hasta las 13 horas se acumularon 56 milímetros de agua, de los cuales 35 mm cayeron en tan solo 15 minutos, lo que provocó anegamientos temporales en varios sectores críticos.

El subsecretario de Gestión Integral de Riesgos, José Pedro Ruíz, informó que desde las 9 de la mañana las cuadrillas municipales realizaron tareas de limpieza y desobstrucción de sumideros, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua y prevenir mayores complicaciones.

Entre los barrios más afectados se encuentran Ciudades Correntinas, el conglomerado La Olla y Santa Teresita. Además, las fuertes ráfagas de viento, que alcanzaron los 40 km/h, provocaron la caída de dos árboles: uno de ellos en la intersección de San Francisco y Sánchez Bustamante. Ambos ya fueron retirados por el personal municipal.

También se registraron acumulaciones de agua en puntos puntuales como Chacabuco entre General Paz y Cazadores, Río Juramento entre Lavalle y Las Heras, España y Ferré, Gutemberg y Santa Cruz, y Cazadores y Medrano. No obstante, gracias al accionar de las cuadrillas y al buen funcionamiento del sistema pluvial, la situación se normalizó hacia el mediodía.

Desde la Municipalidad destacaron el correcto desempeño de los canales de desagüe. “Está funcionando bien el canal de Trento. El canal Verona trabaja al 70% de su capacidad, lo que es suficiente para el escurrimiento. Sánchez de Bustamante y Cuba prácticamente sin agua. El canal detrás de la estación Axion sobre Ruta 12 también corre bien, está al tope pero sin obstrucciones”, aseguraron desde el área técnica.

Recomendaciones a la comunidad

Ruíz recordó que la línea 147 está habilitada para reportar cualquier tipo de emergencia y solicitó a los vecinos no arrojar basura en la vía pública, una práctica que suele contribuir al bloqueo de desagües.

También pidió a los automovilistas y motociclistas extremar las medidas de precaución al circular, mantener la distancia prudencial y respetar las normas de tránsito.