San Lorenzo eliminó a Rivera del Paraná y será el rival de Mandiyú

Con una goleada como local, San Lorenzo de Monte Caseros eliminó a Rivera del Paraná de Bella Vista y se metió en los cuartos de final de la Región Litoral Norte donde enfrentará a Mandiyú.

En Monte Caseros, San Lorenzo venció al elenco bellavistense 4 a 1 para cerrar la serie de de Segunda Etapa del Regional Federal Amateur de Fútbol 5 a 1 que le permite seguir en el certamen que organiza el Consejo Federal de la AFA.

En el primer tiempo, San Lorenzo marcó la diferencia con los goles de Fabio Robledo a los 18 minutos, de Paulino Romero a los 34 y de Luciano Giménez a los 44. A los 8 del minutos del complemento, Carlos Luxen descontó para la visita, mientras que a los 38 Robledo marcó el segundo de su cuenta personal y decretar el 4 a 1 final.

En la próxima instancia, ya durante el mes de enero de 2026, San Lorenzo de eliminará con Mandiyú en los cuartos de final de la región. El primer encuentro será en Caseros y la revancha en la capital correntina. El ganador de esta llave enfrentará en la semifinal regional al equipo que surja del duelo entre dos equipos de Posadas: Guaraní Antonio Franco y Estudio Galeano.