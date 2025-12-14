Murió un hombre tras un choque entre dos motos en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que murió un hombre que se encontraba internado luego de haber protagonizado un siniestro vial hace un mes en la localidad de Santa Lucía.

El hecho se registró el 14 de noviembre en inmediaciones de Avenida Italia, donde una Honda Wave 110 cc y una Brava Nevada colisionaron entre si.

Producto del siniestro, ambos conductores fueron auxiliados y trasladados al hospital local y posteriormente derivados al Hospital Regional de Goya, donde la víctima permaneció internada hasta que en la tarde del sábado se produjo su deceso.

En relación al hecho, en la comisaría de distrito correspondiente se continúan llevando adelante las diligencias del caso, con intervención de la Unidad Fiscal en turno, a fin de esclarecer las circunstancias del siniestro.