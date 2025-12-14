Traverso terminó sexto en la Fórmula 3 Metropolitana

La Fórmula 3 Metropolitana bajó el telón de la temporada 2025 en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Thiago Falivene logró el título y el esquinense Benjamín Traverso quedó en el sexto lugar.

Traverso se ausentó de la última fecha por razones personales pero los puntos acumulados a lo largo de la temporada le permitieron culminar en la sexta ubicación en su primera temporada en la categoría.

El joven piloto fue protagonista central en la categoría nacional, en varias carreras luchó por la punta, subió al podio, sin embargo no pudo conseguir el triunfo.

Por su parte, el goyano Ignacio Vilas, también ausente en la Premio Coronación, quedó en el vigésimo lugar del campeonato 2025.

Falivene se consagró campeón 2025, coronando una última fecha estupenda. El piloto de San Antonio de Areco fue protagonista absoluto del fin de semana: se quedó con la pole position, ganó la serie y la final del sábado, y el domingo selló el título con un 4º puesto que le alcanzó para transformarse en el nuevo monarca de la categoría.

La final dominical fue un verdadero paseo veloz para Stéfano Polini, quien desde el inicio marcó el ritmo y se llevó un triunfo contundente. Fran Olaverría logró la segunda posición a metros de la bandera a cuadros, resultado que además le permitió consagrarse subcampeón 2025, mientras que Sebastián Caram, tercero en la carrera, completó también el podio anual.

