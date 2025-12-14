Piden la detención de uno de los exjugadores de Vélez acusado de violación 

En las últimas horas, se pidió la detención de José Florentín, uno de los cuatro exjugadores de Vélez acusados de violación. La solicitud ante la Justicia de Tucumán la hicieron los abogados de la víctima, quienes sostienen que el mediocampista paraguayo presentó una contradenuncia para “entorpecer la investigación”.

Desde la defensa de la joven denunciante sostienen que el futbolista hizo una “manipulación de la prueba” y que presentó una “falsa denuncia”. Por eso piden su inmediata detención y que permanezca en prisión preventiva.

El documento presentado ante la Justicia señala que las conductas de Florentín ponen "en riesgo la vida de la víctima de abuso sexual" y recuerda que la joven intentó quitarse la vida hace algunas semanas.

“Está cometiendo actos que de turbación, intimidación, hostigamiento de manera directa e indirecta hacia los testigos y víctima, con el fin de que no declaren o que la víctima se quite la vida, lo cual le podría caber incluso otro delito como el de instigación al suicido”, aseguran los abogados de la denunciante.

La familia del jugador que en los próximos días terminará su contrato con Central Córdoba había presentado en octubre una contradenuncia por “falso testimonio”. En ella acusó a los abogados Patricia Neme y Franco Venditti de haber elaborado un plan para sostener la dura acusación que recae contra los jugadores.

Ante ello, la Justicia ordenó rápidamente allanamientos en la casa del padre de la víctima y de los letrados, lo que generó una crisis en la joven denunciante, que está bajo tratamiento psicológico.

En marzo de 2024, cuatro futbolistas que por entonces formaban parte del plantel de Vélez fueron denunciados por una joven periodista deportiva tucumana que los acusó de abuso sexual. Se trató de Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré.

El episodio denunciado habría ocurrido un día después de que el Fortín disputara un encuentro correspondiente a la octava fecha de la Copa de la Liga ante Atlético Tucumán en dicha provincia.

Florentín, al igual que Osorio y Cufré, pasó un tiempo en prisión domiciliaria y luego recuperó su libertad. Después de que Vélez le rescindiera el contrato, pasó a Central Córdoba de Santiago del Estero y firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

Todo parece indicar que el mediocampista no seguirá en el Ferroviario y medios de Paraguay informaron en los últimos días que, tras conseguir el permiso de la Justicia para salir de la Argentina, tiene muy avanzadas las negociaciones para sumarse a Olimpia.

Sebastián Sosa, por su parte, está acusado de abuso sexual agravado en calidad de partícipe secundario. En este caso el arquero se enfrenta a las mismas penas que Cufré y Florentín, aunque por su participación el castigo podría ser mucho menor que el de sus compañeros. De todas formas le pena mínima sería de ocho años.

En el caso de Abiel Osorio, el jugador de 21 años está imputado por abuso sexual con acceso carnal, por lo que se enfrenta a penas que van desde los seis a los 15 años de cárcel.

La causa está en manos de la fiscal Adriana Reinoso Cuello. Hasta el momento, el expediente no fue elevado a juicio y los imputados permanecen en libertad.

