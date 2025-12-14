Un grupo de jóvenes asesinó a puñaladas a un chico de 15 años a la salida de una fiesta

Un episodio de violencia sacudió al barrio Tupac Amaru–Bicentenario de Alto Comedero, en la provincia de Jujuy: un adolescente de 15 años murió tras ser atacado a puñaladas por una patota cuando salía de una fiesta de egresados.

El hecho, que ocurrió en la madrugada del domingo en el cruce de la calle Pozo Cavado y avenida Intersindical, dejó además a otro joven herido y varios adolescentes detenidos.

De acuerdo a los primeros datos brindados por la policía, dos chicos salieron de una fiesta y se dirigían a comprar bebidas alcohólicas cuando fueron interceptados por un grupo de jóvenes.

Según relataron los vecinos, la agresión fue repentina y estuvo motivada por disputas territoriales entre barrios. “Había muchísimos chicos. Cuando vieron la sangre empezaron a correr para distintos lugares”, contó un vecino.

Uno de las víctimas, identificada como Juan Vanega de 15 años, fue apuñalado y aunque intentó escapar, solo pudo avanzar unos 20 metros antes de desplomarse en la calle.

El personal del SAME llegó a la zona tras el llamado de los vecinos y encontró al adolescente aún con signos vitales. Si bien intentaron reanimarlo durante varios minutos, el chico falleció en el lugar.

Otro adolescente también resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro. Horas después del crimen, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación montaron un operativo de rastrillaje en varios domicilios de Alto Comedero. Con datos aportados por testigos y un video viralizado, la Policía identificó a los presuntos autores del ataque.

En distintos procedimientos, detuvieron a dos adolescentes: una joven de 16 años y un varón de 15. Además, demoraron a otros menores que estaban con ellos, todos de entre 13 y 16 años. Poco después, los trasladaron a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero en presencia de sus padres.

La fiscalía dispuso que la causa pase al Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y la imputación formal de los adolescentes arrestados.

Los vecinos del barrio aportaron testimonios clave para la causa: dijeron que todo ocurrió fuera de la casa donde se desarrollaba la fiesta y que la agresión fue directa.

