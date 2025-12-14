El ultraderechista José Kast arrasó en el balotaje y es el nuevo presidente de Chile

El candidato de derecha radical José Antonio Kast es el presidente electo de Chile. El líder del Partido Republicano se impuso con casi 20 puntos de ventaja sobre su rival Jeannette Jara, heredera del presidente saliente Gabriel Boric y afiliada al Partido Comunista (PC), en el balotaje de este domingo.

Contabilizados el 99,33 de los votos, Kast obtiene el 58,18% de los sufragios contra el 41,82% de Jara. Los votos nulos alcanzan el 5,84% y los “en blanco” el 1,23%.

Así, Kast se convirtió en el candidato presidencial de derecha más votado de la historia chilena.

Jara reconoció su derrota en un mensaje en X. La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile. A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, dijo.

Según el portal Emol, Kast se impone en todas las regiones del país.

Los simpatizantes de Kast salieron a las calles para festejar el resultado con banderas chilenas.

Las elecciones se realizaron sin incidentes. “Desde Arica a Magallanes nos han reportado algunos eventos muy circunstanciales asociados a algunos establecimientos electorales (...) pero que no han impedido el normal traspaso de la ciudadanía”, dijo el subsecretario del Interior, Víctor Ramos.

El ganador asumirá el 11 de marzo. El voto fue obligatorio para los 15 millones de chilenos habilitados para sufragar.

Cómo fue el llamado de Gabriel Boric y José Antonio Kast

Tras conocerse el resultado, Boric llamó a Kast para felicitarlo por su triunfo y lo invitó a trasladarse el lunes a La Moneda, sede presidencial, para trabajar en la transición. La llamada fue transmitida en directo por televisión.

“Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana que nos honra que es el llamado del presidente en ejercicio al presidente electo. Le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro. Es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, humildad y mucho trabajo”, dijo Boric.

Además, afirmó: “Quiero que sepa que siempre estaré a disposición para colaborar con los destinos de la patria”.

Kast abogó para que “sea una transición muy ordenada, respetuosa. Por supuesto que el 11 de marzo me interesaría contar con su opinión y su mirada. Le quiero agradecer este llamado y (pedirle) encontrarnos en un momento para conversar más en privado en como hacer la mejor transición que se pueda”, indicó.

Ambos quedaron en encontrarse este mismo lunes poco antes del mediodía en la sede de gobierno para iniciar formalmente la transición.

Javier Milei saluda el triunfo de Kast

Tras el triunfo contundente de Kast, el presidente Javier Milei expresó su “enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile! . LA LIBERTAD AVANZA ”, publicó en un mensaje en X.

El posteo añadió que es “un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, concluyó.

José Antonio Kast era el gran favorito

Los sondeos se cumplieron. Kast, un abogado de 59 años, devoto católico y padre de nueve hijos, era el gran favorito. El líder del Partido Republicano promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría de ellos venezolanos, y atacar de frente a la criminalidad.

Su rival, una abogada de 51 años de origen humilde y exministra de Trabajo oficialista, prometía subir el sueldo mínimo y defender las pensiones.

Por la mañana, tras votar en la comuna de Paine, a 40 km de Santiago, Kast fue ovacionado por una multitud a los gritos de “¡Presidente!”. Prometió un gobierno de unidad si ganaba el balotaje.

“Quien gane va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos”, dijo a periodistas luego de sufragar.

Jara votó en Conchalí, el barrio humilde de Santiago donde creció, y pidió un Chile sin odio ni miedo. Prometió “combatir de frente el narcotráfico, la corrupción”. La candidata de la alianza oficialista llegó al colegio electoral caminando, como en la primera vuelta, desde la casa de su madre, y en compañía de su pareja.

Inseguridad y migración

Un 63% de los chilenos afirma que el crimen y la violencia son su mayor preocupación, seguidos por el bajo crecimiento económico, según un sondeo Ipsos de octubre.

Expertos señalan sin embargo que la percepción del miedo en Chile es mucho mayor de lo que indican las cifras reales de criminalidad.

Los homicidios se duplicaron en la última década, aunque están en baja hace dos años. No obstante, hay un alza de crímenes violentos como el secuestro y la extorsión, de la mano de la llegada al país de bandas venezolanas, colombianas y peruanas, como el Tren de Aragua.

TN